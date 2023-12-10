Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 10 декабря и стартовые пятёрки

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В воскресенье, 10 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Будет сыграно три матча. Первыми на паркет велотрека «Мегаспорта» выйдут лидеры чемпионата — ЦСКА и «Зенит». Следом начнётся матч «Нижний Новгород» — «Парма», а закончат неделю «Автодор» и «Уралмаш». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встречи указано по московскому времени.

13:30: ЦСКА — «Зенит

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: ЦСКА (14-1) — первое место; «Зенит» (11-4) — второе место

Предполагаемые стартовые пятёрки

ЦСКА «Зенит» Каспер Уэйр Трент Фрэйзер Иван Ухов Сергей Карасёв Антон Астапкович Андрей Зубков Ливио Жан-Шарль Кайл Курич Амат М'Бай Винс Хантер

15:30: «Пари Нижний Новгород» — «Парма»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Нижний Новгород» (4-10) — 13-е место; «Парма» (7-8) — восьмое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Нижний Новгород» «Парма» Гленн Коузи Би Джей Джонсон Евгений Бабурин Станислав Ильницкий Александр Ганькевич Айзея Риз Алекса Новакович Дмитрий Халтурин Михаил Беленицкий Александр Платунов

16:00: «Автодор» — «Уралмаш»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Автодор» (6-9) — 11-е место; «Уралмаш» (7-8) — восьмое место

Предполагаемые стартовые пятёрки