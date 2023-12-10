Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 10 декабря и стартовые пятёрки

В воскресенье, 10 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Будет сыграно три матча. Первыми на паркет велотрека «Мегаспорта» выйдут лидеры чемпионата — ЦСКА и «Зенит». Следом начнётся матч «Нижний Новгород» — «Парма», а закончат неделю «Автодор» и «Уралмаш». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встречи указано по московскому времени.
13:30: ЦСКА — «Зенит
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: ЦСКА (14-1) — первое место; «Зенит» (11-4) — второе место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|ЦСКА
|«Зенит»
|Каспер Уэйр
|Трент Фрэйзер
|Иван Ухов
|Сергей Карасёв
|Антон Астапкович
|Андрей Зубков
|Ливио Жан-Шарль
|Кайл Курич
|Амат М'Бай
|Винс Хантер
15:30: «Пари Нижний Новгород» — «Парма»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Нижний Новгород» (4-10) — 13-е место; «Парма» (7-8) — восьмое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Нижний Новгород»
|«Парма»
|Гленн Коузи
|Би Джей Джонсон
|Евгений Бабурин
|Станислав Ильницкий
|Александр Ганькевич
|Айзея Риз
|Алекса Новакович
|Дмитрий Халтурин
|Михаил Беленицкий
|Александр Платунов
16:00: «Автодор» — «Уралмаш»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Автодор» (6-9) — 11-е место; «Уралмаш» (7-8) — восьмое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Автодор»
|«Уралмаш»
|Синдэриус Торнвелл
|Антон Глазунов
|Душан Беслач
|Октавиус Эллис
|Александр Петенев
|Джавонте Даглас
|Рэйшон Хэммондс
|Гарретт Нэвелс
|Доминик Мавра
|Александр Захаров