Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ от 19 декабря 2023 года: где смотреть, онлайн-трансляция, ЦСКА, «Зенит», «Пари НН», «Уралмаш», «Парма»

Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 10 декабря и стартовые пятёрки
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 10 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Будет сыграно три матча. Первыми на паркет велотрека «Мегаспорта» выйдут лидеры чемпионата — ЦСКА и «Зенит». Следом начнётся матч «Нижний Новгород» — «Парма», а закончат неделю «Автодор» и «Уралмаш». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встречи указано по московскому времени.

13:30: ЦСКА — «Зенит

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-я четверть
6 : 6
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай, Клюев
Зенит: Фрейзер, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Дублевич, Морман, Зубков, Курич, Хантер

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: ЦСКА (14-1) — первое место; «Зенит» (11-4) — второе место

Предполагаемые стартовые пятёрки

ЦСКА«Зенит»
Каспер УэйрТрент Фрэйзер
Иван УховСергей Карасёв
Антон АстапковичАндрей Зубков
Ливио Жан-ШарльКайл Курич
Амат М'БайВинс Хантер

15:30: «Пари Нижний Новгород» — «Парма»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Парма
Пермский край
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Нижний Новгород» (4-10) — 13-е место; «Парма» (7-8) — восьмое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Нижний Новгород»«Парма»
Гленн КоузиБи Джей Джонсон
Евгений БабуринСтанислав Ильницкий
Александр ГанькевичАйзея Риз
Алекса НоваковичДмитрий Халтурин
Михаил БеленицкийАлександр Платунов

16:00: «Автодор» — «Уралмаш»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Автодор» (6-9) — 11-е место; «Уралмаш» (7-8) — восьмое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Автодор»«Уралмаш»
Синдэриус ТорнвеллАнтон Глазунов
Душан БеслачОктавиус Эллис
Александр ПетеневДжавонте Даглас
Рэйшон ХэммондсГарретт Нэвелс
Доминик МавраАлександр Захаров
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android