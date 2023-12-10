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В ЦСКА отреагировали на травму Сергея Карасёва

В ЦСКА отреагировали на травму Сергея Карасёва
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала пост в социальных сетях, в котором пожелала здоровья форварду санкт-петербургского «Зенита» Сергею Карасёву, который получил травму во время матча Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Желаем Сергею Карасёву здоровья и скорейшего возвращения на площадку!» — говорится в заявлении команды.

Отметим, что Карасёв получил травму, упав с большой высоты на спину, и не смог продолжить участие в матче с московским ЦСКА. Баскетболист долгое время лежал на площадке. Игроку потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы покинуть площадку.

Напомним, ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в овертайме со счётом 104:89. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. ЦСКА проиграл всего лишь один матч из 16 сыгранных в турнире.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 89
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 28, Астапкович - 20, Джекири - 14, М'Бай - 12, Тримбл - 11, Руженцев - 6, Жан-Шарль - 6, Антонов - 5, Карданахишвили - 2, Михайловский, Ухов, Клюев
Зенит: Фрейзер - 21, Эртель - 18, Хантер - 17, Дублевич - 11, Морман - 7, Клименко - 4, Курич - 3, Герасимов - 2, Карасёв - 2, Вольхин - 2, Зубков - 2, Жбанов
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