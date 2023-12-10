В ЦСКА отреагировали на травму Сергея Карасёва

Пресс-служба ЦСКА опубликовала пост в социальных сетях, в котором пожелала здоровья форварду санкт-петербургского «Зенита» Сергею Карасёву, который получил травму во время матча Единой лиги ВТБ.

«Желаем Сергею Карасёву здоровья и скорейшего возвращения на площадку!» — говорится в заявлении команды.

Отметим, что Карасёв получил травму, упав с большой высоты на спину, и не смог продолжить участие в матче с московским ЦСКА. Баскетболист долгое время лежал на площадке. Игроку потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы покинуть площадку.

Напомним, ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в овертайме со счётом 104:89. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. ЦСКА проиграл всего лишь один матч из 16 сыгранных в турнире.