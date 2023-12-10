Райкович: мы контролировали игру с «Зенитом» большую часть времени

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (104:89 ОТ).

«Как всегда, матч с «Зенитом» получился отличным, с «горячей» атмосферой и заполненным залом. Мы контролировали игру большую часть времени, наши тактические идеи в защите и нападении в основном работали. За исключением концовки, в которой мы допустили две серьёзные ошибки. Команда показала характер и собранность после такого падения и уверенно победила в овертайме.

Главное: хочу пожелать здоровья Сергею Карасёву. Надеюсь, травма окажется не серьёзной и он сможет скоро вернуться на площадку», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Московский клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. ЦСКА проиграл всего лишь один матч из 16 сыгранных в турнире.