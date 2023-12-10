Богичевич: сегодняшняя игра — одна из худших наших в чемпионате

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (87:98).

«Сегодняшняя игра – одна из худших наших в чемпионате. Могу сказать, что сегодня мы не проявили никакого характера. Меня не устраивает то, как мы сражались, и, наверное, это одна из главных причин, почему мы проиграли этот матч. Конечно, как бы могли выиграть сегодня, если позволили противнику набрать 98 очков… Мы сегодня не боролись, и это главная причина неудачи», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После 16 матчей регулярного чемпионата «Уралмаш» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе восемь побед при восьми поражениях. Автодор идёт 11-м — шесть побед, 10 поражений.