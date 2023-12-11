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Единая лига ВТБ от 11 декабря 2023 года: где смотреть, онлайн-трансляция, УНИКС, «Руна», «Енисей», «Астана», «Минск»

Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 11 декабря и стартовые пятёрки
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В понедельник, 11 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Будут сыграны три матча. Первыми на паркет велотрека «Сарыарка» выйдут «Астана» и УНИКС. Следом начнётся матч «Самара» — «Руна», а закончат день «Минск» и «Енисей». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Время начала встречи указано по московскому времени.

17:00: «Астана» — УНИКС

Единая лига ВТБ . 1-й этап
11 декабря 2023, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Астана» (7-8) — десятое место; УНИКС (10-4) – второе место

Предполагаемые стартовые пятёрки:

«Астана»УНИКС
Маркелл ДжонсонНенад Димитриевич
Дэвин ДэвисАртём Комолов
Ройс ХэммДмитрий Кулагин
Карвел АндерсонЛуи Лабери
Руслан АйткалиИсмаэль Бако

18:30: «Самара» — «Руна»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
11 декабря 2023, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самара
Не начался
Руна
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Самара» (7-8) — девятое место; «Руна» (8-7) — шестое место

Предполагаемые стартовые пятёрки:

«Самара»«Руна»
Никола РебичДжеремайя Хилл
Джеймс ТомпсонАртём Комиссаров
Илья ПлатоновНикола Иванович
Иван ВикторовИлья Попов
Хэйден ДалтонНиколай Жмако

19:00: «Минск» — «Енисей»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
11 декабря 2023, понедельник. 19:00 МСК
Минск
Минск
Не начался
Енисей
Красноярский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Минск» (0-15) — 14-е место; «Енисей» (9-6) — пятое место

Предполагаемые стартовые пятёрки:

«Минск»«Енисей»
Даниил КоскоДжеремайя Мартин
Григорий МотовиловМикел Хопкинс
Вадим СтубедаКсэвье Ратан-Мэйз
Владислав МикульскийЕвгений Белянков
Бенджамин-Павел ДудуСергей Долинин
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