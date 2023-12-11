Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 11 декабря и стартовые пятёрки

В понедельник, 11 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Будут сыграны три матча. Первыми на паркет велотрека «Сарыарка» выйдут «Астана» и УНИКС. Следом начнётся матч «Самара» — «Руна», а закончат день «Минск» и «Енисей». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Время начала встречи указано по московскому времени.
17:00: «Астана» — УНИКС
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Астана» (7-8) — десятое место; УНИКС (10-4) – второе место
Предполагаемые стартовые пятёрки:
|«Астана»
|УНИКС
|Маркелл Джонсон
|Ненад Димитриевич
|Дэвин Дэвис
|Артём Комолов
|Ройс Хэмм
|Дмитрий Кулагин
|Карвел Андерсон
|Луи Лабери
|Руслан Айткали
|Исмаэль Бако
18:30: «Самара» — «Руна»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Самара» (7-8) — девятое место; «Руна» (8-7) — шестое место
Предполагаемые стартовые пятёрки:
|«Самара»
|«Руна»
|Никола Ребич
|Джеремайя Хилл
|Джеймс Томпсон
|Артём Комиссаров
|Илья Платонов
|Никола Иванович
|Иван Викторов
|Илья Попов
|Хэйден Далтон
|Николай Жмако
19:00: «Минск» — «Енисей»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Минск» (0-15) — 14-е место; «Енисей» (9-6) — пятое место
Предполагаемые стартовые пятёрки:
|«Минск»
|«Енисей»
|Даниил Коско
|Джеремайя Мартин
|Григорий Мотовилов
|Микел Хопкинс
|Вадим Стубеда
|Ксэвье Ратан-Мэйз
|Владислав Микульский
|Евгений Белянков
|Бенджамин-Павел Дуду
|Сергей Долинин