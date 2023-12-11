Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 11 декабря и стартовые пятёрки

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В понедельник, 11 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Будут сыграны три матча. Первыми на паркет велотрека «Сарыарка» выйдут «Астана» и УНИКС. Следом начнётся матч «Самара» — «Руна», а закончат день «Минск» и «Енисей». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Время начала встречи указано по московскому времени.

17:00: «Астана» — УНИКС

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Астана» (7-8) — десятое место; УНИКС (10-4) – второе место

Предполагаемые стартовые пятёрки:

«Астана» УНИКС Маркелл Джонсон Ненад Димитриевич Дэвин Дэвис Артём Комолов Ройс Хэмм Дмитрий Кулагин Карвел Андерсон Луи Лабери Руслан Айткали Исмаэль Бако

18:30: «Самара» — «Руна»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Самара» (7-8) — девятое место; «Руна» (8-7) — шестое место

Предполагаемые стартовые пятёрки:

«Самара» «Руна» Никола Ребич Джеремайя Хилл Джеймс Томпсон Артём Комиссаров Илья Платонов Никола Иванович Иван Викторов Илья Попов Хэйден Далтон Николай Жмако

19:00: «Минск» — «Енисей»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Минск» (0-15) — 14-е место; «Енисей» (9-6) — пятое место

Предполагаемые стартовые пятёрки: