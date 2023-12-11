Бронни Джеймс заблокировал бросок соперника во время быстрой контратаки в матче NCAA

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, лишил соперников возможности набрать два очка в быстрой контратаке. Бронни представляет университетскую команду Южной Калифорнии.

В матче NCAA с командой «Лонг Бич Стэйт», представляющей Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич, соперники после перехвата мяча молниеносно развили свою атаку, завершающую стадию которой остановил сын Леброна, заблокировав мяч у самого кольца.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NCAA.

Напомним, Бронни набрал четыре очка, сделал три подбора и записал на свой счёт две результативные передачи. Команда Южной Калифорнии потерпела поражение в овертайме со счётом 79:84.