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Рик Бэрри — об уходе Дюранта из «Уорриорз»: я бы отдал часть зарплаты, чтобы там играть

Рик Бэрри — об уходе Дюранта из «Уорриорз»: я бы отдал часть зарплаты, чтобы там играть
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Прославленный игрок «Голден Стэйт Уорриорз», член Зала славы Рик Бэрри высказался об уходе из «Уорриорз» лёгкого форварда Кевина Дюранта, который в настоящий момент выступает за «Финикс Санз».

«Я не понимаю часть ходов, которые делают некоторые баскетболисты, когда они оказываются в определённых ситуациях: Шак и Коби расстаются, Кей Ди покидает «Уорриорз». Я бы отдал часть своей зарплаты, чтобы играть в «Уорриорз», — сказал Бэрри в эфире The Icons Club.

Дюрант присоединился к «Голден Стэйт» в 2016 году, а покинул команду в 2019-м, отправившись в «Бруклин Нетс». В феврале 2023 года Кевин был обменян из «Бруклина» в «Финикс Санз» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда.

Дюрант — Бронни:
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