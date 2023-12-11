Единая лига ВТБ показала топ-10 самых ярких моментов игровой недели

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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила подборку из 10 самых ярких моментов игровой недели. В неё вошли события матчей 4–10 декабря: постеры Винса Хантера и Евгения Минченко, аллей-упы «Зенита» и «Пармы», блок-шоты Ройса Хэмма и Микаэля Хопкинса и некоторые другие события.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В настоящий момент лидером в турнирной таблице Единой лиги ВТБ является московский ЦСКА. На счету армейцев 15 побед и лишь одно поражение. На втором месте УНИКС. В активе казанцев 10 побед при четырёх поражениях. Замыкает топ-3 санкт-петербуржский «Зенит» (11 побед – пять поражений).

Ранее эксперт Владимир Гомельский высказался о травме форварда «Зенита» Сергея Карасёва, полученной в матче с ЦСКА.