Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ показала топ-10 самых ярких моментов игровой недели

Единая лига ВТБ показала топ-10 самых ярких моментов игровой недели
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила подборку из 10 самых ярких моментов игровой недели. В неё вошли события матчей 4–10 декабря: постеры Винса Хантера и Евгения Минченко, аллей-упы «Зенита» и «Пармы», блок-шоты Ройса Хэмма и Микаэля Хопкинса и некоторые другие события.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В настоящий момент лидером в турнирной таблице Единой лиги ВТБ является московский ЦСКА. На счету армейцев 15 побед и лишь одно поражение. На втором месте УНИКС. В активе казанцев 10 побед при четырёх поражениях. Замыкает топ-3 санкт-петербуржский «Зенит» (11 побед – пять поражений).

Ранее эксперт Владимир Гомельский высказался о травме форварда «Зенита» Сергея Карасёва, полученной в матче с ЦСКА.

Слова Гомельского о Карасёве:
Владимир Гомельский отреагировал на травму Сергея Карасёва в матче ЦСКА и «Зенита»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android