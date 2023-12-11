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Владимир Гомельский отреагировал на травму Сергея Карасёва в матче ЦСКА и «Зенита»

Владимир Гомельский отреагировал на травму Сергея Карасёва в матче ЦСКА и «Зенита»
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о травме форварда «Зенита» Сергея Карасёва. Её он получил в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:104 ОТ).

Ранее сообщалось, что у Карасёва травма спины. При этом обследование показало, что игрок избежал серьёзных повреждений.

«Матч, с моей точки зрения, был омрачён – в четвёртой четверти тяжёлую травму получил Серёжа Карасёв. Причём это связано либо с позвоночником, либо с сотрясением мозга. Очень жаль. Я желаю ему скорейшего выздоровления. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы ЦСКА и «Зенит» встретились в борьбе за золото в плей-офф финальной серии», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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