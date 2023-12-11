Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам игровой недели. В неё вошли центровой Ройс Хэмм, представляющий «Астану», центровой Алекс Тайус из московской «Руны», лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович, форвард казанского УНИКСа Джален Рейнольдс, а таже форвард Би Джей Джонсон из пермской «Пармы».

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Первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ сейчас занимает ЦСКА. В активе армейцев 15 побед при единственном поражении. За армейцами идёт УНИКС, на счету которого 10 побед при четырёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед – пять поражений).

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Зенита» Остин Холлинс подписал контракт с литовским «Жальгирисом».