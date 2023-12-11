Тренер «Локомотива» Секулич продолжит руководить сборной Словении как минимум до 2025 года

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич продолжит занимать аналогичный пост в сборной Словении как минимум до 2025 года. Об этом сообщил глава Федерации баскетбола Словении Матей Эрьявец во время пресс-конференции.

45-летний Александр Секулич возглавляет сборную Словении с 2020 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место на Олимпийских играх 2020 года, которые прошли в Токио. На Евробаскете-2022 сборная Словении не смогла защитить титул, добытый в 2017 году, и завершила турнир на шестом месте.

На минувшем чемпионате по баскетболу — 2023 словенская национальная команда уступила сборной Канады на стадии четвертьфиналов.

Секулич начал работу в краснодарском клубе в 2022 году.