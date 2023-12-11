Яннис Адетокунбо призвал партнёров по «Милуоки» сплотиться

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что его партнёрам по команде необходимо стать ещё более сплочёнными, чтобы улучшить результаты.

«Мы должны сплотиться как команда. Мы сыграли 22 игры. У нас есть ещё 60 матчей. Мы должны продолжать становиться одним целым как команда. Мы должны продолжать проводить время вместе. Мы должны продолжать смотреть фильмы вместе. Мы должны продолжать вместе выходить на площадку.

У нас нет времени на тренировки. Мы играем через день. Это тяжело. Это очень тяжело. Я не хочу обманывать. В этой лиге тяжело тренироваться. Это не то же самое, что играть за границей. За границей вы играете одну или две игры в неделю. У вас есть четыре дня в неделю, когда вы можете спокойно поработать над своим игровым планом. Вы знаете, что вы собираетесь делать в защите, исходя из вашего состояния, и как будут защищаться другие команды, но в НБА это не так.

В НБА вы тренируетесь по ходу матчей. Но, в конце концов, чтобы ускорить нашу сыгранность, мы должны продолжать собираться вместе всей командой», — приводит слова Адетокунбо Sports Illustrated.

На счету «Милуоки» 15 побед в 22 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации текущего сезона.