Главный тренер «Енисея» прокомментировал 10-ю победу в сезоне Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич подвёл итоги победного матча с «Минском» (89:74) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы заслужили эту победу, это было нелегко, как кто-то может подумать. Мы серьёзно готовились к этой игре. Я очень уважаю команду соперника и тренера, который отлично работает. Знаю, насколько сложными были предыдущие матчи и как тяжело было одержать победу сегодня. Нам удалось контролировать подборы и не дать сопернику легко набрать очки из-за наших ошибок, также у нас лучше результативность бросков, чем у хозяев площадки. Поэтому нам сегодня было немного легче играть», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Эта победа стала уже 10-й для красноярцев в текущем сезоне, они занимают пятую строчку в таблице Единой лиги ВТБ. «Минск» уступил во всех 16 матчах нынешнего сезона и располагается на последней строчке.