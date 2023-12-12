35 очков Луки Дончича помогли «Далласу» одержать победу над «Мемфисом»

Сегодня, 12 декабря, в Мемфис (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Мемфис Гриззлиз» и «Даллас Маверикс». Гости победили со счётом 120:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший. На его счету 41 очко, четыре подбора и две результативных передачи. Его партнёр по команде защитник Десмонд Бэйн отметился 28 очками, тремя подборами и восемью передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Винс Уильямс-младший (10).

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал Лука Дончич. Он набрал 35 очков, совершил восемь подборов и шесть передач. Защитник Джейден Харди отметился 19 очками и четырьмя передачами.