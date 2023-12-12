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35 очков Луки Дончича помогли «Далласу» одержать победу над «Мемфисом»

35 очков Луки Дончича помогли «Далласу» одержать победу над «Мемфисом»
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Сегодня, 12 декабря, в Мемфис (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Мемфис Гриззлиз» и «Даллас Маверикс». Гости победили со счётом 120:113.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший. На его счету 41 очко, четыре подбора и две результативных передачи. Его партнёр по команде защитник Десмонд Бэйн отметился 28 очками, тремя подборами и восемью передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Винс Уильямс-младший (10).

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал Лука Дончич. Он набрал 35 очков, совершил восемь подборов и шесть передач. Защитник Джейден Харди отметился 19 очками и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2023, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
113 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 41, Бейн - 28, Уильямс Мл. - 10, Родди - 8, Роуз - 7, Альдама - 6, Кончар - 6, Уильямс - 5, Бийомбо - 2, Гильярд, Тиллман, Ларэвиа, Лофтон Мл., Ноуэлл
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Харди - 19, Экзам - 16, Лайвли - 16, Проспер - 11, Карри - 6, Моррис - 6, Джонс - 5, Лоусон - 4, Пауэлл - 2, Холмс
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