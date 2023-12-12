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34 очка Кавая Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Портленд»

34 очка Кавая Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Портленд»
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Сегодня, 12 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева победили со счётом 132:127.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Анферни Саймонс. Он набрал 38 очков, совершил один подбор и четыре передачи. Другой защитник, Шэйдон Шарп, отметился 27 очками, тремя подборами и шестью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал форвард Кавай Леонард. На его счету 34 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Джеймс Харден отметился 20 очками, семью подборами и семью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Пол Джордж (20), Ивица Зубац (18), Норман Пауэлл (16) и Расселл Уэстбрук (12).

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 127
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 34, Харден - 20, Джордж - 20, Зубац - 18, Пауэлл - 16, Уэстбрук - 12, Мэнн - 9, Тайс - 3, Бостон, Коффи, Миллер, Мун, Такер, Браун
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 38, Шарп - 27, Хендерсон - 19, Тибулл - 11, Рит - 10, Уокер - 9, Камара - 7, Браун - 6, Мэйс, Мюррэй, Брогдон, Рупер
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