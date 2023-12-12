34 очка Кавая Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Портленд»

Сегодня, 12 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева победили со счётом 132:127.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Анферни Саймонс. Он набрал 38 очков, совершил один подбор и четыре передачи. Другой защитник, Шэйдон Шарп, отметился 27 очками, тремя подборами и шестью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал форвард Кавай Леонард. На его счету 34 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Джеймс Харден отметился 20 очками, семью подборами и семью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Пол Джордж (20), Ивица Зубац (18), Норман Пауэлл (16) и Расселл Уэстбрук (12).