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АЕК объявил о расставании с экс-игроком НБА Беном Маклемором

АЕК объявил о расставании с экс-игроком НБА Беном Маклемором
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АЕК объявил о расставании с 30-летним атакующим американским защитником Беном Маклемором. Отмечается, что стороны расстались по взаимному согласию. Греческий клуб пожелал спортсмену успехов на следующем этапе карьеры.

К АЕКу Маклемор присоединился летом этого года. Его действующий контракт с греческой командой был рассчитан до конца нынешнего сезона. В семи матчах в чемпионате Греции Бен в среднем набирал 9,7 очка и совершал 3,9 подбора при 42,9% реализации бросков из-за дуги.

Ранее Маклемор выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Помимо прочего, игрок представлял такие клубы, как «Сакраменто Кингз», «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс».

О дальнейших планах Маклемора пока неизвестно.

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