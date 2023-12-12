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Стало известно, вывесят ли «Лейкерс» баннер после победы во внутрисезонном турнире НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» вывесит баннер в честь победы во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом на своей странице в социальных сетях написал известный инсайдер Шэмс Чарания. Соревнования проводились впервые в истории лиги.

Отмечается, что баннер будет отличаться от предыдущих (которые посвящены 17 чемпионским титулам «Лос-Анджелеса»). Он появится 18 декабря во время домашнего регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс».

Напомним, в решающем матче «Лейкерс» со счётом 123:109 обыграли «Индиану Пэйсерс». Лидер «озёрников» Леброн Джеймс стал самым ценным игроком турнира.

Ранее экс-руководитель клуба НБА, а ныне эксперт Бобби Маркс оценил вероятность приглашения клубами НБА Бронни Джеймса, чтобы заманить Леброна.