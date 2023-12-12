«Был в «Лейкерс» пару часов». 12 лет назад НБА заблокировала громкий обмен Криса Пола

Более 12 лет назад, 8 декабря 2011 года, мог состояться один из самых громких обменов десятилетия. Тогда Крис Пол, звезда «Нью-Орлеан Хорнетс» (ныне — «Пеликанс») и один из лучших разыгрывающих в современной НБА, мог оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс», но в НБА наложили вето на проведение сделки. Как? Почему? Вспомним вместе в этом материале «Чемпионата».

Начнём с того, что начало 2010-х было довольно непростым периодом в истории «Нового Орлеана». В декабре 2010 года НБА пришлось самостоятельно выкупить «Хорнетс» у Джорджа Шинна, позволив Дэвиду Стерну, бывшему на тот момент комиссионером лиги, руководить делами команды. Это было чрезвычайной мерой: и франшиза, и сам Шинн испытывали финансовые трудности, из-за которых он попросту не мог оставаться у руля. При этом миноритарный владелец отказался от приобретения контрольного пакета акций, а найти другого покупателя в условиях возможного локаута в НБА не представлялось возможным.

На тот момент в лиге уже пошли слухи о возможном обмене Криса Пола — молодого и невероятно талантливого разыгрывающего, который летом 2012-го должен был стать свободным агентом и так и так покинуть «Новый Орлеан». Но если учесть, что командой на тот момент руководил Стерн, существовали некоторые сомнения относительно того, станет ли он обменивать Пола прежде, чем найдёт нового владельца для франшизы. Ведь любое решение, принятое в этой ситуации комиссионером НБА, могло породить множество подозрений касаемо его предвзятости.

Однако с наступлением локаута в 2011-м поиск потенциального покупателя «Хорнетс» был далеко не главным приоритетом Ассоциации. Но когда ситуация была близка к разрешению после пяти долгих месяцев, вопрос будущего Пола встал особенно остро. Агент игрока заявил, что тот не станет продлевать контракт с «Новым Ореланом». И так как в команде не хотели отпускать его без компенсации, там начали подыскивать направление для обмена.

Тут в игру и вступили «Лейкерс», которые были готовы предоставить Полу место на задней линии рядом с легендарным Коби Брайантом. В итоге «озёрники» договорились о проведении трёхсторонней сделки с участием «Хьюстона», детали которой выглядели следующим образом:

«Лос-Анджелес Лейкерс» получает: Криса Пола (от «Нью-Орлеан Хорнетс»);

Криса Пола (от «Нью-Орлеан Хорнетс»); «Нью-Орлеан Хорнетс» получает: Ламара Одома (от «Лейкерс»), Кевина Мартина, Луиса Сколу, Горана Драгича, пик первого раунда на драфте–2012 (всё — от «Хьюстон Рокетс»);

Ламара Одома (от «Лейкерс»), Кевина Мартина, Луиса Сколу, Горана Драгича, пик первого раунда на драфте–2012 (всё — от «Хьюстон Рокетс»); «Хьюстон Рокетс» получает: Пау Газоля (от «Лейкерс»).

Фактически этот обмен состоялся 8 декабря 2011 года, в последний день локаута. Тогда авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что стороны договорились о проведении трейда. У «Лейкерс» уже был готов пресс-релиз, написанный ещё перед тем, как всё было улажено официально. Но через 45 минут после того, как команды достигли соглашения, в «Хорнетс» поступил судьбоносный звонок от Стерна — он наложил вето на переход Пола.

Согласно официальному заявлению, произошло это по «баскетбольным причинам». Причём запрет исходил от Стерна-управляющего «Хорнетс», а не Стерна-комиссионера НБА. Годами позднее выяснилось, что тогда между ним и бывшим на тот момент генеральным менеджером франшизы Деллом Демпсом произошло недопонимание. Демпс якобы провёл сделку без одобрения Стерна, причём когда мораторий на обмены между командами ещё не был снят. В тот момент представители всех 30 коллективов находились в Нью-Йорке на заседании, целью которого было утверждение нового коллективного соглашения. И многие из них, конечно же, посчитали произошедшее несправедливым.

Коби Брайант и Крис Пол, 2011 год Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

«Была сделка, которую Делл Демпс хотел, чтобы мы одобрили, и я сказал: «Нет, чёрт возьми». Он сказал Дэрилу Мори и Митчу Капчаку (бывшим на тот момент генеральными менеджерами «Рокетс» и «Лейкерс» соответственною. — Прим. «Чемпионата»), что у него есть полномочия сделать это, а у него их не было. Я сказал нет. Мы только что договорились об урегулировании локаута, а вы хотите, чтобы я одобрил обмен? Он согласился на Кевина Мартина и Луиса Сколу или что-то в этом роде, а я сказал, что мы можем получить больше.

Я сделал это, потому что защищал тогдашних «Хорнетс». По сей день все спрашивают меня: «Ну почему ты не дал Крису Полу уйти в «Лейкерс»? Я не удерживал его. Я не одобрил сделку. Ни одна команда не продаёт и не обменивает будущего игрока Зала славы без одобрения владельца», — вспоминал Стерн в 2018-м.

В дальнейшем выяснилось, что работа над сделкой велась на протяжении нескольких месяцев. Представители лиги сообщили Демпсу, что он может свободно обменять Пола. Он докладывал о ходе переговоров Стю Джексону, бывшему исполнительному вице-президенту НБА по баскетбольным операциям, и Джоэлу Литвину, президенту по операциям в лиге. А те, в свою очередь, держали в курсе самого Стерна.

Дэвид Стерн на пресс-конференции, 2009 год Фото: Jeff Golden/Getty Images

Но недовольство пакетом, который «Хорнетс» должны были получить за Пола, было ещё одним его аргументом в пользу отказа от перехода. Хотя, по слухам, реальная причина кроется в отрицательной реакции функционеров других команд, чьё терпение было и без того на пределе после пяти месяцев локаута.

В особенности отличился Дэн Гилберт из «Кливленд Кавальерс». Он направил Стерну электронное письмо, в котором назвал сделку «издевательством» и саркастично призвал к проведению голосования между всеми 29 владельцами, ссылаясь на ситуацию с приобретением лигой «Нового Орлеана».

Гилберт в своём письме также указал, что в течение трёх лет сделка помогла бы «Лос-Анджелесу» сэкономить $ 20 млн в виде зарплат и ещё $ 21 млн — в виде налога на роскошь. Напомним, в рамках системы распределения доходов всю сумму, собранную в лиге с налога на роскошь, в итоге делят между собой команды, которые не платят его — на тот момент в их список входили и «Кавальерс» Гилберта.

Дэн Гилберт владелец «Кливленд Кавальерс» Я не припоминаю ни одной сделки, в которой команда получала бы лучшего игрока и экономила при этом более $ 40 млн. «Лейкерс», похоже, даже не отдадут ни одного драфт-пика, что впоследствии позволит им побороться за Дуайта Ховарда. Они также получили бы большое торговое исключение, которое помогло бы им улучшить свою команду и/или в итоге обменять Ховарда. Когда «Лейкерс» заполучили Пау Газоля, они приняли дополнительные десятки миллионов в виде зарплаты и налога на роскошь, а также отказались от ряда перспективных игроков, включая Марка Газоля. Я просто не понимаю, как мы можем допустить проведение этой сделки. И я знаю, что подавляющее большинство владельцев чувствуют то же самое, что и я.

Но тогда мало кто знал, что ещё за несколько месяцев до всего произошедшего сам Крис Пол, в межсезонье, играя в баскетбол в Лос-Анджелесе с парнями из «Клипперс», выразил желание присоединиться к команде. Так что уже на следующий день после срыва обмена в «Лейкерс» их соседи сделали «Хорнетс» предложение по разыгрывающему. Изначально сделка сорвалась, так как в НБА вдруг расширили первоначальный список требований, но ещё через два дня франшизам всё-таки удалось договориться. Пол также взял опцию игрока на сезон-2012/2013 — так началась его эпоха в «Клипперс».

Он провёл в «Лос-Анджелес Клипперс» шесть лет, став лучшим разыгрывающим в истории франшизы. Си Пи пять раз играл на Матче звёзд, пять раз попадал в символические пятёрки НБА и шесть раз — в защитную сборную звёзд. С ним команда ни разу не выигрывала менее 60% матчей в регулярном чемпионате, однако ни разу не проходила дальше второго раунда в плей-офф.

С тех пор Пол поиграл за «Хьюстон», «Оклахому» и «Финикс», в составе которого впервые сыграл в финале НБА. Теперь он выступает за «Голден Стэйт», но в шутку признаёт, что в своё время побывал игроком «Лейкерс»:

«Я всегда говорю, что был игроком «Лейкерс». Типа на пару часов».