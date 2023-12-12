Кемба Уокер объяснил, почему решил перейти из НБА в «Монако»

Американский разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер высказался о переезде из США в Европу. Кемба признался, что хотел получить новый опыт. По словам Уокера, клуб организовал ему очень тёплый приём. Кемба стал игроком «Монако» летом этого года.

«Я хотел получить новый опыт, хотел познать мир. Адаптация прошла легко. Парни тепло меня встретили и проявили уважение. Переход действительно дался мне очень легко. Как человек, приехавший из США и оказавшийся здесь впервые за долгое время, единственное, чего я хотел, это чтобы меня встретили должным образом.

Так и получилось, и я действительно очень ценю это в своих товарищах по команде. Эти ребята — одни из лучших напарников, которые у меня когда-либо были. Они потрясающие, и мне нравится находиться рядом с ними каждый день. Я ценю каждое утро, зная, что мне предстоит провести тренировки с этими парнями. С ними здорово», — приводит слова Уокера Eurohoops со ссылкой на его выступление на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube.