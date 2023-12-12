Агент Сергея Карасёва представил последнюю информацию о состоянии игрока после травмы

Официальный представитель форварда «Зенита» Сергея Карасёва Вадим Михалевский поделился подробностями относительно состояния своего клиента.

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:104 ОТ) Карасёв столкнулся с лёгким форвардом армейцев Самсоном Руженцевым, после чего покинул площадку на носилках. По словам Михалевского, игрок идёт на поправку, при этом о сроках возвращения в строй говорить пока рано.

«МРТ показала, что Сергей избежал переломов. Можно успокоить болельщиков и всех неравнодушных: каким-то чудом обошлось без серьёзных травм. Форвард идёт на поправку. Сроки восстановления? Они будут понятны через четыре-пять дней», — приводит слова Михалевского «Спорт-экспресс».

В этом сезоне Единой лиги ВТБ Сергей в среднем за матч набирает 9,7 очка и совершает 3,1 подбора.