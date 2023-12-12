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Агент Сергея Карасёва представил последнюю информацию о состоянии игрока после травмы

Агент Сергея Карасёва представил последнюю информацию о состоянии игрока после травмы
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Официальный представитель форварда «Зенита» Сергея Карасёва Вадим Михалевский поделился подробностями относительно состояния своего клиента.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:104 ОТ) Карасёв столкнулся с лёгким форвардом армейцев Самсоном Руженцевым, после чего покинул площадку на носилках. По словам Михалевского, игрок идёт на поправку, при этом о сроках возвращения в строй говорить пока рано.

«МРТ показала, что Сергей избежал переломов. Можно успокоить болельщиков и всех неравнодушных: каким-то чудом обошлось без серьёзных травм. Форвард идёт на поправку. Сроки восстановления? Они будут понятны через четыре-пять дней», — приводит слова Михалевского «Спорт-экспресс».

В этом сезоне Единой лиги ВТБ Сергей в среднем за матч набирает 9,7 очка и совершает 3,1 подбора.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 89
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 28, Астапкович - 20, Джекири - 14, М'Бай - 12, Тримбл - 11, Руженцев - 6, Жан-Шарль - 6, Антонов - 5, Карданахишвили - 2, Михайловский, Ухов, Клюев
Зенит: Фрейзер - 21, Эртель - 18, Хантер - 17, Дублевич - 11, Морман - 7, Клименко - 4, Курич - 3, Герасимов - 2, Карасёв - 2, Вольхин - 2, Зубков - 2, Жбанов
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