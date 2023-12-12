Комиссаров: над игрой Герасименко за «Красный Октябрь» смеялись, но ему было плевать

Экс-игрок «Красного Октября», а ныне баскетболист московской «Руны» Артём Комиссаров поделился мнением о бывшем играющем президенте волгоградской команды Дмитрие Герасименко.

«Он так любил баскетбол и своё дело, что, несмотря на низкое место в Суперлиге, нашёл силы и ресурсы, чтобы вывести команду в Единую лигу ВТБ. Он купил зал, паркет, кольца. Очень любил баскетбол, многим жертвовал.

Да, он играл как любитель, может, над ним кто-то и смеялся, но ему было плевать, я его понимал. Он исполнил мечту. Пусть где-то недотягивал, но, может, он вообще делал такой пиар? Ему было всё равно, что о нём думают. Дмитрий Петрович очень многое для меня сделал. Он помог мне в трудную минуту, у него ко мне был большой кредит доверия, наверное, благодаря этому я почувствовал уверенность. Я же как раз после «Красного Октября» перешёл в «Зенит». Я могу этому человеку сказать только огромное спасибо», — сказал Комиссаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Баскетбольный клуб «Красный Октябрь» существовал с 2012 по 2016 год.

Читайте большой материал «Чемпионата» про волгоградскую команду 13 декабря в 8:00 по московскому времени.