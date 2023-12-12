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Дончич стал самым молодым баскетболистом, забросившим 1000 трёхочковых в НБА

Дончич стал самым молодым баскетболистом, забросившим 1000 трёхочковых в НБА
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Накануне «Даллас Маверикс» провели выездную игру против «Мемфис Гриззлиз» в рамках регулярного чемпионата НБА сезона-2023/24. Звёздный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич записал на свой счёт пять попаданий из-за дуги, на что ему потребовалось 10 попыток.

Одно из дальних попаданий оказалось тысячным в североамериканской карьере 24-летнего серба. Всего для достижения такой отметки ему потребовалось провести 351 игру, что является вторым результатом в истории лиги. Также он стал самым молодым игроков, которому покорилось такое достижение. Дончич приближается к отметке в 10000 набранных очков в НБА, сейчас на его счету 9772 очка.

Топ-5 игроков НБА, забросивших 1000 трёхочковых (сколько матчей потребовалось сыграть):

1. Бадди Хилд — 350 матчей;
2. Лука Дончич — 351;
3. Донован Митчелл — 355;
4. Стефен Карри — 366;
5. Клэй Томпсон — 372.

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2023, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
113 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 41, Бейн - 28, Уильямс Мл. - 10, Родди - 8, Роуз - 7, Альдама - 6, Кончар - 6, Уильямс - 5, Бийомбо - 2, Гильярд, Тиллман, Ларэвиа, Лофтон Мл., Ноуэлл
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Харди - 19, Экзам - 16, Лайвли - 16, Проспер - 11, Карри - 6, Моррис - 6, Джонс - 5, Лоусон - 4, Пауэлл - 2, Холмс
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