Дончич стал самым молодым баскетболистом, забросившим 1000 трёхочковых в НБА

Накануне «Даллас Маверикс» провели выездную игру против «Мемфис Гриззлиз» в рамках регулярного чемпионата НБА сезона-2023/24. Звёздный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич записал на свой счёт пять попаданий из-за дуги, на что ему потребовалось 10 попыток.

Одно из дальних попаданий оказалось тысячным в североамериканской карьере 24-летнего серба. Всего для достижения такой отметки ему потребовалось провести 351 игру, что является вторым результатом в истории лиги. Также он стал самым молодым игроков, которому покорилось такое достижение. Дончич приближается к отметке в 10000 набранных очков в НБА, сейчас на его счету 9772 очка.

Топ-5 игроков НБА, забросивших 1000 трёхочковых (сколько матчей потребовалось сыграть):

1. Бадди Хилд — 350 матчей;

2. Лука Дончич — 351;

3. Донован Митчелл — 355;

4. Стефен Карри — 366;

5. Клэй Томпсон — 372.