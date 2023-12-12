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Центровой «Барселоны» Эрнангомес объяснил, почему не вернулся из НБА в «Реал»

Центровой «Барселоны» Эрнангомес объяснил, почему не вернулся из НБА в «Реал»
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Центровой Вилли Эрнангомес, который в это межсезонье перешёл из «Нью-Орлеан Пеликанс» в «Барселону», высказался о мадридском «Реале», за который выступал в трёх сезонах, но не получал достаточно игрового времени.

«Они не хотели меня приглашать. У “Мадрида“ были права на меня, но они решили не повторять предложения, когда “Барселона“ предоставила мне шанс оказаться в хорошем месте и в хорошей для меня ситуации. Конечно, я хочу быть благодарным по отношению к “Реалу“, потому что они предоставляли мне возможность играть, расти и обучаться.

В “Реале“ я не играл много, а в Новом Орлеане чувствовал себя как дома, так как именно там провёл больше времени, чем в других городах», — заявил Эрнангомес в интервью Basket News.

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