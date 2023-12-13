Лука Дончич отдал шикарную результативную передачу во время матча с «Лейкерс»

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт — 116:110 в пользу хозяев.

Разыгрывающий, один из лидеров «Далласа» Лука Дончич в начале четвёртой четверти отдал эффектную результативную передачу партнёру по команде, защитнику Данте Экзаму, который попал трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 24-летний Дончич принял участие в 21 встрече, набирая в среднем 32 очка, 8,5 результативные передачи и 8,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,5, трёхочковых — 38,8.