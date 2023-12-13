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Лука Дончич отдал шикарную результативную передачу во время матча с «Лейкерс»

Лука Дончич отдал шикарную результативную передачу во время матча с «Лейкерс»
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт — 116:110 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Разыгрывающий, один из лидеров «Далласа» Лука Дончич в начале четвёртой четверти отдал эффектную результативную передачу партнёру по команде, защитнику Данте Экзаму, который попал трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 24-летний Дончич принял участие в 21 встрече, набирая в среднем 32 очка, 8,5 результативные передачи и 8,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,5, трёхочковых — 38,8.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Хардуэй-младший - 32, Экзам - 26, Уильямс - 19, Лайвли - 8, Холмс - 4, Карри - 3, Харди - 2, Пауэлл, Лоусон, Браун, Деннис, Проспер, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 33, Ривз - 22, Принс - 15, Расселл - 7, Хатимура - 7, Реддиш - 4, Кристи, Хэйс, Вуд
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