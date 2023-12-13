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Никола Йокич был удалён во время матча с «Чикаго» за споры с судьями

Никола Йокич был удалён во время матча с «Чикаго» за споры с судьями
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт — 84:78 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В конце второй четверти центровой, лидер «Денвера» Никола Йокич был вынужден досрочно завершить матч из-за технических замечаний после споров с судьями. По мнению Йокича, во время одного из эпизодов в его пользу не свистнули нарушение правил.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сербский баскетболист в общей сложности провёл на площадке 16 минут, набрав суммарно четыре очка (2 из 5 с игры), девять подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового составил «+5».

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
106 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Вучевич - 26, Дерозан - 14, Картер - 9, Досунму - 9, Драммонд - 8, Уильямс - 7, Крэйг - 2, Терри - 2, Тэйлор - 2, Филлипс
Денвер Наггетс: Джексон - 25, Портер - 17, Строутер - 16, Гордон - 14, Браун - 13, Джордан - 9, Холидэй - 8, Колдуэлл-Поуп - 4, Уотсон - 4, Йокич - 4, Тайсон, Ннаджи, Пикетт
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