Никола Йокич был удалён во время матча с «Чикаго» за споры с судьями

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт — 84:78 в пользу гостей.

В конце второй четверти центровой, лидер «Денвера» Никола Йокич был вынужден досрочно завершить матч из-за технических замечаний после споров с судьями. По мнению Йокича, во время одного из эпизодов в его пользу не свистнули нарушение правил.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сербский баскетболист в общей сложности провёл на площадке 16 минут, набрав суммарно четыре очка (2 из 5 с игры), девять подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового составил «+5».