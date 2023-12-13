«Уралмаш» раскрыл причину неожиданной смены главного тренера

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов дал комментарий по поводу назначения Вадима Филатова на пост исполняющего обязанности главного тренера команды. На этом посту Филатов сменил Милоша Павичевича, работавшего в клубе с 2023 года.

По словам Доманова, причиной назначения Филатова стало расхождения во взглядах с Павичевичем.

«Клуб принял решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Вадима Филатова. Причина – расхождение во взглядах с Милошем Павичевичем на развитие клуба. Вадим Николаевич будет тренировать команду до того момента, пока мы не определимся с новым тренером», — приводит слова Доманова «Спорт-экспресс».

«Уралмаш» после 16 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе екатеринбуржцев восемь побед и столько же поражений. Лидером является московский ЦСКА. На счету красно-синих 15 побед и лишь одно поражение.