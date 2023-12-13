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«Уралмаш» раскрыл причину неожиданной смены главного тренера

«Уралмаш» раскрыл причину неожиданной смены главного тренера
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Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов дал комментарий по поводу назначения Вадима Филатова на пост исполняющего обязанности главного тренера команды. На этом посту Филатов сменил Милоша Павичевича, работавшего в клубе с 2023 года.

По словам Доманова, причиной назначения Филатова стало расхождения во взглядах с Павичевичем.

«Клуб принял решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Вадима Филатова. Причина – расхождение во взглядах с Милошем Павичевичем на развитие клуба. Вадим Николаевич будет тренировать команду до того момента, пока мы не определимся с новым тренером», — приводит слова Доманова «Спорт-экспресс».

«Уралмаш» после 16 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе екатеринбуржцев восемь побед и столько же поражений. Лидером является московский ЦСКА. На счету красно-синих 15 побед и лишь одно поражение.

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