SDNA: «Фенербахче» намерен уволить Димитриса Итудиса с поста главного тренера

«Фенербахче» планирует расстаться с главным тренером Димитрисом Итудисом. Об этом информирует SDNA. Сообщается, что греческий специалист может покинуть турецкую команду в ближайшие несколько часов.

Итудис присоединился к «Фенербахче» летом 2022 года, подписав с командой трёхлетний контракт. За время работы в турейцком клубе Димитрис не выиграл ни одного трофея.

В прошлом году подопечные Итудиса закончили борьбу на стадии полуфинала чемпионата Турции и не смогла попасть в «Финал четырёх» Евролиги. В нынешнем сезоне Евролиги «Фенербахче» после 13 матчей занимает 12 место, имея в активе шесть побед при семи поражениях. В предыдущем туре турецкий клуб проиграл «Барселоне». Это поражение стало вторым подряд в Евролиге.