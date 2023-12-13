Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Юсуф Нуркич — об ударе в лицо от Дрэймонда Грина: этому парню нужна помощь

Юсуф Нуркич — об ударе в лицо от Дрэймонда Грина: этому парню нужна помощь
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич прокомментировал инцидент с тяжёлым форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином, случившийся в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между их командами. В начале третьей четверти во время борьбы за позицию при вводе мяча в игру Грин нанёс Нуркичу удар в лицо, за что был удалён с площадки. Судьи определили неспортивный фол второй степени, который приводит к удалению.

«Что вообще с ним происходит? У меня нет ответа. Лично я чувствую, что этому парню нужна помощь. Я рад, что он не пытался меня задушить. В то же время случившееся не имеет ничего общего с баскетболом», — сказал Нуркич на пресс-конференции.

Матч между «Финиксом» и «Голден Стэйт» завершился в пользу хозяев со счётом 119:116.

Материалы по теме
Видео
Дрэймонд Грин досрочно завершил матч с «Финиксом» после нанесения удара в лицо соперника
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android