Грин — об ударе Нуркича: я не из тех, кто просит прощения, но сейчас хотел бы извиниться

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу инцидента с центровым «Финикс Санз» Юсуфом Нуркичем в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между их командами. Напомним, во время борьбы за позицию Грин нанёс Нуркичу удар в лицо, за что был удалён с площадки.

«Я извиняюсь перед Нуркичем, потому что ударил его. Хотя на самом деле я не собирался этого делать. Вы, ребята, знаете меня достаточно давно. Я не из тех, кто просит прощения. Но в случае с Нуркичем я хотел бы извиниться. Удар был неумышленный», — сказал Дрэймонд во время пресс-конференции.

Напомним, матч между «Санз» и «Уоррирз» завершился победой хозяев площадки со счётом 119:116.