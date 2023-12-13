Стало известно, кого «Фенербахче» хочет видеть на посту главного тренера вместо Итудиса

«Фенербахче» изучает возможность приглашения 55-летнего итальянского специалиста Андреа Тринкьери на пост главного тренера команды. Об этом информирует Eurohoops. Последним местом работы Тринкьери была «Бавария».

Сообщается, что стороны ведут переговоры о контракте до конца нынешнего сезона с возможностью продления до конца сезона-2025/2026.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» расстанется с Димитрисом Итудисом, который возглавил турецкий клуб летом 2022 года. За время работы в турецком клубе греческий специалист не выиграл ни одного трофея. Его действующий контракт с «Фенербахче» действует до 2025 года.

В этом сезоне Евролиги «Фенербахче» после 13 матчей занимает 12-е место, имея на счету шесть побед и семь поражений.