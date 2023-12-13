«Локомотив‑Кубань» выиграл суд у защитника Дмитрия Кулагина, требовавшего 40 млн рублей

Российский атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин проиграл судебное разбирательство против своего бывшего клуба — краснодарского «Локомотива‑Кубань», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, суд признал выход краснодарского клуба из контрактных обязательств с игроком летом 2020 года законным и отказал Кулагину в выплате ряда отступных.

Кулагин обвинял руководство «Локомотива‑Кубань» в том, что оно затягивало с его увольнением, чтобы лишить игрока возможности найти себе новую команду. Президент краснодарского клуба Андрей Ведищев заявлял, что Кулагин сам тянул с подписанием документов и отказывался приезжать в офис.

Игрок подал в адрес «Локомотива‑Кубань» судебный иск с целью возмещения ущерба. Сообщалось, что сумма, требуемая Кулагиным, составляла порядка 40 млн рублей.