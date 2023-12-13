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Александр Секулич: рад, что в словенской федерации баскетбола меня поддерживают

Александр Секулич: рад, что в словенской федерации баскетбола меня поддерживают
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александр Секулич высказался о том, что продолжит руководить национальной командой минимум до 2025 года.

«Быть тренером главной команды своей родной страны – огромная честь. Я рад, что в словенской федерации баскетбола меня поддерживают. У нас есть шанс отобраться на Олимпиаду-2024, на Евробаскет-2025 – это задачи, о которых, я уверен, большинство тренеров мечтает», — приводит слова Секулича сайт «Локомотива-Кубань».

45-летний Александр Секулич возглавляет сборную Словении с 2020 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место на Олимпийских играх 2020 года, которые прошли в Токио. На Евробаскете-2022 сборная Словении не смогла защитить титул, добытый в 2017 году, и завершила турнир на шестом месте. На минувшем чемпионате мира по баскетболу — 2023 словенская национальная команда уступила сборной Канады на стадии четвертьфиналов.

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