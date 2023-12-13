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Кемба Уокер ответил, хочет ли он остаться в Европе в следующем сезоне

Кемба Уокер ответил, хочет ли он остаться в Европе в следующем сезоне
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Американский разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер высказался о своём будущем.

«Решил ли я, чем буду заниматься после завершения карьеры? Я много думал об этом. Я хотел бы остаться в баскетбольном мире после завершения карьеры. Сначала я всегда говорил себе, что не буду тренером. Но время идёт, и, думаю, я всё больше склоняюсь к тому, чтобы в будущем присоединиться к тренерскому штабу.

Я не хочу быть на виду. Я просто хочу быть за кулисами, быть рядом с молодыми парнями, помогать им развиваться. Тренировать парней, возможно, просто помогать становиться ребятам лучше. Да, это то, к чему я сейчас склоняюсь.

Это наверняка проверит моё терпение. Но я думаю, что мне есть что привнести в эту игру. Самое главное, я думаю, что мне есть что привнести в жизнь в целом. Весь опыт того, как с этим всем справляться и как действовать в трудные времена. Думаю, я действительно мог бы кому-то помочь в этом аспекте.

Хочу ли я продолжить выступать в Европе в следующем сезоне? Если я всё ещё буду в состоянии играть, я определённо остался бы. Я совсем не возражал бы. До сих пор это было отличное путешествие. Я пытаюсь сосредоточиться на этом сезоне. Я хочу быть здесь в конце сезона. Это моя цель — закончить этот сезон с этой командой. А потом уже посмотрим», — приводит слова Уокера Basket News.

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