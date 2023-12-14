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НБА дисквалифицировала Дрэймонда Грина на неопределённый срок

НБА дисквалифицировала Дрэймонда Грина на неопределённый срок
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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение дисквалифицировать на неопределённый срок тяжёлого форварда, одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Лига пришла к такому решению после инцидента с участием Грина и центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича во время вчерашнего матча регулярного сезона, где Дрэймонд нанёс удар в область головы боснийскому баскетболисту.

В нынешнем сезоне 33-летний Грин принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 9,7 очка, 5,8 результативные передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49, трёхочковых — 42,9.

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