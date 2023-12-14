НБА дисквалифицировала Дрэймонда Грина на неопределённый срок

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение дисквалифицировать на неопределённый срок тяжёлого форварда, одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Лига пришла к такому решению после инцидента с участием Грина и центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича во время вчерашнего матча регулярного сезона, где Дрэймонд нанёс удар в область головы боснийскому баскетболисту.

В нынешнем сезоне 33-летний Грин принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 9,7 очка, 5,8 результативные передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49, трёхочковых — 42,9.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: