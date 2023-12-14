Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

34 очка Девина Букера не помогли «Финикс Санз» обыграть «Бруклин»

34 очка Девина Букера не помогли «Финикс Санз» обыграть «Бруклин»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, в Финиксе (США) на арене «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс». Гости победили со счётом 116:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер. На его счету 34 очка, шесть подборов и 12 результативных передач. Его партнёр по команде, форвард Кевин Дюрант отметился 27 очками, шесть подборами и четырьмя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Юсуф Нуркич (15), Брэдли Бил (14) и Нассир Литтл (10).

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал защитник Кэм Томас. Он набрал 24 очка, совершил два подбора и четыре передачи. Форвард Микал Бриджес отметился 21 очком, тремя подборами и двумя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 116
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 27, Нуркич - 15, Бил - 14, Литтл - 10, Мету - 8, Гудвин - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Ли
Бруклин Нетс: Томас - 24, Бриджес - 21, Динвидди - 16, Джонсон - 15, Клэкстон - 14, О'Нил - 8, Финни-Смит - 8, Уотфорд - 7, Шарп - 3, Брукс, Джайлс, Уилсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android