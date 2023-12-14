34 очка Девина Букера не помогли «Финикс Санз» обыграть «Бруклин»

Сегодня, 14 декабря, в Финиксе (США) на арене «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс». Гости победили со счётом 116:112.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер. На его счету 34 очка, шесть подборов и 12 результативных передач. Его партнёр по команде, форвард Кевин Дюрант отметился 27 очками, шесть подборами и четырьмя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Юсуф Нуркич (15), Брэдли Бил (14) и Нассир Литтл (10).

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал защитник Кэм Томас. Он набрал 24 очка, совершил два подбора и четыре передачи. Форвард Микал Бриджес отметился 21 очком, тремя подборами и двумя передачами.