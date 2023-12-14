Все результаты игрового дня НБА 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, состоялось девять матчей в рамках регулярного сезона НБА.
Регулярный сезон НБА. 14 декабря. Результаты
«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Орлеана Пеликанс» — 122:142.
«Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:129.
«Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 135:128.
«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:104.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:122.
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 140:126.
«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 117:104.
«Юта Джаз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:113.
«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 112:116.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. На его счету 64 очка, 14 подборов и три результативные передачи. Также отметим форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса, который набрал 37 очков, 10 подборов и одна результативная передача.
- 14 декабря 2023
-
07:55
-
07:39
-
07:09
-
06:47
-
06:37
-
06:34
-
05:13
-
04:53
-
04:09
-
00:54
-
00:31
- 13 декабря 2023
-
23:59
-
23:00
-
22:39
-
22:12
-
21:15
-
20:46
-
20:30
-
20:01
-
19:28
-
19:01
-
18:51
-
18:07
-
17:28
-
17:00
-
16:44
-
16:32
-
16:19
-
16:06
-
15:27
-
15:14
-
14:22
-
13:52
-
13:19
-
13:02