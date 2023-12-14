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Все результаты игрового дня НБА 14 декабря

Все результаты игрового дня НБА 14 декабря
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Сегодня, 14 декабря, состоялось девять матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 14 декабря. Результаты

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Орлеана Пеликанс» — 122:142.
«Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:129.
«Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 135:128.
«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:104.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:122.
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 140:126.
«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 117:104.
«Юта Джаз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:113.
«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 112:116.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. На его счету 64 очка, 14 подборов и три результативные передачи. Также отметим форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса, который набрал 37 очков, 10 подборов и одна результативная передача.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 142
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Вашингтон Уизардс: Кузма - 27, Кулибали - 16, Авдия - 13, Гэффорд - 13, Кисперт - 12, Пул - 11, Галлинари - 9, Батлер - 8, Джонс - 6, Болдуин Мл. - 5, Гилл - 2, Мускала
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 40, Мёрфи - 27, Макколлум - 22, Маршалл - 16, Валанчюнас - 16, Альварадо - 7, Джонс - 6, Дэниэлс - 2, Хоукинс - 2, Зеллер - 2, Робинсон-Эрл - 2, Льюис
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 129
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Богданович - 33, Каннингем - 21, Томпсон - 10, Уайзмен - 10, Сассер - 8, Нокс - 7, Айви - 7, Хейз - 6, Стюарт - 4, Бёркс - 3, Ливерс - 2, Харрис, Багли III
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Харрис - 21, Убре - 17, Мелтон - 10, Макси - 9, Спрингер - 5, Ковингтон - 5, Батюм - 5, Рид - 5, Моррис - 4, Беверли - 3, Мартин - 2, Бамба - 2, Хаус, Коркмаз
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
135 : 128
Атланта Хоукс
Атланта
Торонто Рэпторс: Сиакам - 33, Барнс - 27, Ануноби - 22, Шрёдер - 17, Пёлтль - 15, Трент-мл. - 12, Ачиува - 7, Буше - 2, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Флинн, Портер
Атланта Хоукс: Янг - 35, Мюррей - 20, Богданович - 20, Капела - 17, Оконгву - 13, Бей - 12, Мэтьюз - 6, Мэттьюз - 5, Форрест, Ланди, Миллз, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 104
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Робинсон - 23, Лоури - 17, Жакез-мл. - 17, Батлер - 15, Кэйн - 14, Брайант - 11, Мартин - 9, Робинсон - 6, Лав - 3, Хэмптон, Адебайо, Суидер
Шарлотт Хорнетс: Розир - 28, Хэйворд - 20, Бриджес - 19, Миллер - 18, Макгауэнс - 7, Ричардс - 6, Смит - 6, Букнайт, Маледон, Тор, Вашингтон, Нтиликина
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Джонсон - 28, Брэнэм - 19, Васселл - 13, Коллинс - 10, Джонс - 6, Сохан - 5, Осман - 5, Макдермотт - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Принс - 17, Ривз - 15, Хатимура - 13, Расселл - 12, Реддиш - 10, Вуд - 9, Хэйс - 4, Кристи - 3, Вандербилт - 2, Каслтон, Джеймс, Ходж
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
140 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 64, Лиллард - 21, Портис - 19, Миддлтон - 14, Бисли - 7, Боучэмп - 6, Лопес - 6, Джексон - 2, Пэйн - 1, Грин, Лопес, Адетокунбо
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 22, Тёрнер - 22, Матурин - 14, Несмит - 12, Макконнелл - 9, Браун - 9, Джексон - 9, Шиппард - 8, Хилд - 7, Топпин - 5, Нвора - 5, Уокер - 3, Чьебв - 1
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 104
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Исон - 25, Смит II - 20, Ванвлит - 11, Брукс - 11, Тэйт - 10, Шенгюн - 9, Грин - 9, Грин - 8, Холидей - 6, Баллок - 6, Ландейл - 2, Уильямс, Марьянович
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 44, Роуз - 19, Уильямс Мл. - 10, Родди - 9, Альдама - 7, Уильямс - 5, Ларэвиа - 4, Гильярд - 3, Бийомбо - 3, Тиллман, Лофтон Мл., Ноуэлл, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
117 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Секстон - 26, Маркканен - 23, Хортон-Такер - 15, Фонтеккио - 15, Данн - 10, Кесслер - 9, Олиник - 9, Хендрикс - 5, Агбаджи - 5, Джордж, Сенсабо, Поттер, Юртсевен
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 32, Брансон - 23, Дивинченцо - 21, Куикли - 15, Барретт - 9, Хартенштайн - 7, Симс - 4, Гримс - 2, Макбрайд, Харт, Джеффрис, Фурнье, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 116
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 27, Нуркич - 15, Бил - 14, Литтл - 10, Мету - 8, Гудвин - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Ли
Бруклин Нетс: Томас - 24, Бриджес - 21, Динвидди - 16, Джонсон - 15, Клэкстон - 14, О'Нил - 8, Финни-Смит - 8, Уотфорд - 7, Шарп - 3, Брукс, Джайлс, Уилсон
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