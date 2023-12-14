Все результаты игрового дня НБА 14 декабря

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Сегодня, 14 декабря, состоялось девять матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярный сезон НБА. 14 декабря. Результаты

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Орлеана Пеликанс» — 122:142.

«Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:129.

«Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 135:128.

«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:104.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:122.

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 140:126.

«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 117:104.

«Юта Джаз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:113.

«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 112:116.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. На его счету 64 очка, 14 подборов и три результативные передачи. Также отметим форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса, который набрал 37 очков, 10 подборов и одна результативная передача.