Вембаньяма может побить рекорд по количеству дабл-даблов подряд среди новичков

Сегодня, 14 декабря, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»(119:122). Молодой центровой хозяев Виктор Вембаньяма набрал 30 очков, совершил 13 подборов. Таким образом, французский баскетболист сделал шестой дабл-дабл подряд.

Рекорд среди новичков принадлежит Дуайту Ховарду, который в течение семи игр оформлял дабл-дабл. Примечательно, что на днях звёздный центровой уже побил один рекорд Ховарда, который продержался более 18 лет — Вембаньяма стал самым молодым игроком, набравшим 20 (или более) очков и 20 подборов за матч. Виктор добился подобных статистических показателей на четыре дня раньше, чем Дуайт, в 19 лет 38 дней.