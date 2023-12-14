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50 Cent: Дрэймонд Грин — мой любимый баскетболист

50 Cent: Дрэймонд Грин — мой любимый баскетболист
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Известный рэпер Кёртис Джеймс 50 Cent Джексон назвал форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина своим любимым баскетболистом после того, как тот ударил центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича по лицу.

«Этот дурак — мой любимый баскетболист. Это была ошибка, я извинюсь за него. Но ничего страшного, это контактная игра», — сказал 50 Cent в социальных сетях.

Напомним, руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение дисквалифицировать Грина на неопределённый срок. Лига пришла к такому решению после инцидента с участием Грина и центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича во время вчерашнего матча регулярного сезона, где Дрэймонд нанёс удар в область головы боснийскому баскетболисту.

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