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Бывший тренер «Барселоны» Ясикявичюс возглавил «Фенербахче»

Бывший тренер «Барселоны» Ясикявичюс возглавил «Фенербахче»
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Литовец Шарунас Ясикявичюс, который ранее тренировал каталонскую «Барселону», возглавил турецкий «Фенербахче».

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Сперва тренер ответил отказом на предложение стамбульцев, и те уже договорились с Андреа Тринкьери. Но затем, по сообщениям СМИ, в дело вмешался президент клуба Али Коц и уговорил Ясикявичюса работать в команде. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до конца сезона-2025/2026.

Отметим, что ранее «Фенербахче» уволил Димитриса Итудиса, который за свою карьеру успел поработать в московском ЦСКА.

В прошлом году подопечные Итудиса дошли до полуфинала чемпионата Турции и не смогли попасть в «Финал четырёх» Евролиги. В нынешнем сезоне Евролиги «Фенербахче» занимает 12-е место после 13 сыгранных матчей, одержав шесть побед при семи поражениях.

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