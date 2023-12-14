«Надеюсь, Грин получит помощь». Дюрант – об инциденте с ударом Нуркича

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал инцидент с ударом в лицо, который игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин нанёс центровому «солнечных» Юсуфу Нуркичу.

«Рад, что с Нуркичем все в порядке. Никогда не видел такого в игре НБА. Надеюсь, Дрэймонд получит необходимую помощь. У него случаются инцидент за инцидентом.

Я знаю Дрэймонда, и он не был таким, когда приходил в НБА. Надеюсь, он получит необходимую помощь, вернётся на площадку и оставит все это в прошлом», – сказал Дюрант на пресс-конференции после матча с «Голден Стэйт».

Напомним, что НБА на данный момент дисквалифицировала Грина на неопределённый срок. «Финикс» победил в матче с «Голден Стэйт» со счётом 119:116.

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