Побьёт ли кто-то рекорд Леброна в XXI веке?

В минувшем сезоне прославленный форвард Леброн Джеймс побил многолетний рекорд легенды НБА Карима Абдула-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. На данный момент число очков Джеймса уже перевалило за 39 тысяч. Если Леброном не получит серьёзную травму, то уже в нынешнем сезоне он должен достичь отметки в 40 тысяч.

Отдельной дискуссией является то, какого количества Леброн в итоге достигнет. Некоторые эксперты утверждают, что ему будет по силам добраться даже до 45 тысяч очков.

Даже если Леброн решит завтра завершить карьеру, то для того, чтобы достичь его высот, любому новичку лиги нужно будет провести 15-16 сезонов в НБА, играя почти в каждом матче и в среднем набирая 35 очков. Окажется ли побит этот рекорд в XXI столетии? Хотим знать ваше мнение.