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Никола Йокич объяснил, почему ещё не согласился выступать за Сербию на ОИ-2024

Никола Йокич объяснил, почему ещё не согласился выступать за Сербию на ОИ-2024
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Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич сообщил, что ещё не принял окончательного решения по поводу выступления на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Мы ещё далеки от этого разговора. Некоторые люди вкладывают в мои уста слова о том, что я сказал что-то, чего [на самом деле] не говорил. Главный тренер первым узнает о моём участии. Я всегда разговариваю с семьёй и командой после сезона», – приводит слова Йокича RTS.

Напомним, Сербия на последнем чемпионате мира по баскетболу заняла второе место, уступив в финале сборной Германии со счётом 77:83. При этом Йокич, являющийся главной звездой сборной, не принимал участия в международном первенстве, потому что привёл «Денвер» к первому в истории чемпионству в Национальной баскетбольной ассоциации.

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