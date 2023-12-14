Дрэймонд Грин готов обратиться к психологам после удара по лицу Юсуфа Нуркича

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, которого НБА отстранила на неопределённый срок, рассчитывает получить психологическую помощь от специалистов.

«Дрэймонд Грин, его агент Рич Пол и Майк Данливи наметили встречу на завтра, чтобы обсудить, как Грину решить его проблему и какую помощь он в итоге получит.

Как мне сказали, он хочет получить психологическую помощь, чтобы попытаться предотвратить повторение подобной ситуации в будущем, и справиться со всеми проблемами, которые могут возникнуть в его жизни», – сказал Войнаровски в эфире ESPN.

Напомним, что Грина ударил по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича в связи с чем получил дисквалификацию на неопределённый срок.