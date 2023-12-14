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Дрэймонд Грин готов обратиться к психологам после удара по лицу Юсуфа Нуркича

Дрэймонд Грин готов обратиться к психологам после удара по лицу Юсуфа Нуркича
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Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, которого НБА отстранила на неопределённый срок, рассчитывает получить психологическую помощь от специалистов.

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«Дрэймонд Грин, его агент Рич Пол и Майк Данливи наметили встречу на завтра, чтобы обсудить, как Грину решить его проблему и какую помощь он в итоге получит.

Как мне сказали, он хочет получить психологическую помощь, чтобы попытаться предотвратить повторение подобной ситуации в будущем, и справиться со всеми проблемами, которые могут возникнуть в его жизни», – сказал Войнаровски в эфире ESPN.

Напомним, что Грина ударил по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича в связи с чем получил дисквалификацию на неопределённый срок.

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