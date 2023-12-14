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Александр Секулич: «Локомотив» недостаточно разумно сыграл в концовке с «Енисеем»

Александр Секулич: «Локомотив» недостаточно разумно сыграл в концовке с «Енисеем»
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы довольны, потому что выиграли матч против очень сложного соперника. Можно было выигрывать и в основное время, но в концовке 4-й четверти мы сыграли недостаточно разумно. «Енисей» уже много раз по ходу этого сезона доказывает, что это очень тяжелый соперник. Баскетбол, в который они играют, нетипичен, но им он помогает побеждать, и под этот стиль очень сложно подстроиться.

В начале матча мы защищались хорошо, но в атаке слишком нервничали и совершали нехарактерные для нас ошибки. И я рад, что мы смогли преодолеть весь этот комплекс проблем во второй половине, выиграли очень важный для нас матч и порадовали публику, поддержке которой я не устаю восхищаться», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань»

Отметим, что «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете обыграл «Енисей» в овертайме со счётом 90:83. Самым результативным игроком матча стал Окаро Уайт, который набрал за «Локомотив-Кубань» 27 очков.

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара победил в 11 матчах из 17 сыгранных.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 декабря 2023, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 83
ОТ
Енисей
Красноярский край
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Морган, Ведищев, Емченко
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратан-Мэйз, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
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