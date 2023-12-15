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«Реал» обыграл «Баварию», одержав 13-ю победу в Евролиге

«Реал» обыграл «Баварию», одержав 13-ю победу в Евролиге
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14 декабря, состоялся матч 14-го тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария»Игра завершилась победой «Реала» со счётом 88:73.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Гости из Германии с первых минут оказали отличное сопротивление лидеру Евролиги, в итоге переиграв «Реал» со счётом 23:19. После не самой удачной четверти «сливочные» собрались и продемонстрировали уровень — обыграв соперника с результатом — 23:14. Итог половины — 42:37 в пользу хозяев паркета.

Баскетболисты перевели дух в перерыве и вновь вернулись на площадку. По ходу третьей четверти шла ожесточённая борьба, из которой с преимуществом в одно очко лидером вышел «Реал» — 21:20. Заключительный игровой отрезок проходил под полным контролем подопечных Чуса Матео, которые оказались сильнее со счётом 25:16.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
14 декабря 2023, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
88 : 73
Бавария
Мюнхен, Германия
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Радончич, Бонга, Больмаро, Ибака, Вимберг, Харрис, Brankovic, Букер
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