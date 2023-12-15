«Реал» обыграл «Баварию», одержав 13-ю победу в Евролиге

14 декабря, состоялся матч 14-го тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария»Игра завершилась победой «Реала» со счётом 88:73.

Гости из Германии с первых минут оказали отличное сопротивление лидеру Евролиги, в итоге переиграв «Реал» со счётом 23:19. После не самой удачной четверти «сливочные» собрались и продемонстрировали уровень — обыграв соперника с результатом — 23:14. Итог половины — 42:37 в пользу хозяев паркета.

Баскетболисты перевели дух в перерыве и вновь вернулись на площадку. По ходу третьей четверти шла ожесточённая борьба, из которой с преимуществом в одно очко лидером вышел «Реал» — 21:20. Заключительный игровой отрезок проходил под полным контролем подопечных Чуса Матео, которые оказались сильнее со счётом 25:16.