Видеообзор матчей Евролиги за 14 декабря

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В четверг, 14 декабря, прошли шесть матчей 14-го тура регулярного сезона Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.

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Испанская «Баскония» потерпела поражение в матче с «Виртусом» из Болоньи — 81:91. Для итальянского клуба эта победа стала 10-й в турнире.

Евролига. «Баскония» — «Виртус Болонья»:

Израильский «Маккаби» из Тель-Авива дома победил турецкий «Анадолу Эфес» — 95:86.

Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Анадолу Эфес»:

Литовский «Жальгирис» дома проиграл сербскому «Партизану» — 85:93.

Евролига. «Жальгирис» — «Партизан»:

«Црвена Звезда» нанесла «Альбе» 12-е поражение в турнире. Сербский клуб выиграл у немецкого со счётом 85:71.

Евролига. «Црвена Звезда» — «Альба»:

Лидер турнира мадридский «Реал» дома победил «Баварию» — 88:73.

«Реал» обыграл «Баварию», одержав 13-ю победу в Евролиге:

Еще в одном матче французский АСВЕЛ дома уступил греческому «Панатинаикосу» со счётом 81:89.