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Лука Дончич повторил клубное достижение Дирка Новицки в «Далласе»

Лука Дончич повторил клубное достижение Дирка Новицки в «Далласе»
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Разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 101:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дончич в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 39 очков (15 из 27 с игры, 2 из 7 — трёхочковые), 13 подборов, шесть результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-12».

Примечательно, что таким образом словенский защитник сравнялся с чемпионом НБА в составе техасского клуба Дирком Новицки по количеству проведённых матчей как минимум с 35 очками в истории «Далласа». На счету Дончича теперь 78 подобных встреч.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Лайвли - 15, Экзам - 14, Хардуэй-младший - 10, Харди - 5, Уильямс - 5, Пауэлл - 4, Джонс - 3, Лоусон - 2, Проспер - 2, Моррис - 2, Браун, Деннис, Холмс
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 27, Таунс - 21, Конли - 14, Александер-Уолкер - 13, Макдэниелс - 11, Эдвардс - 9, Гобер - 8, Андерсон - 6, Браун - 5, Майнотт - 3, Милтон - 2, Маклафлин, Мур
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