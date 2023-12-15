Лука Дончич повторил клубное достижение Дирка Новицки в «Далласе»

Разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 101:119.

Дончич в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 39 очков (15 из 27 с игры, 2 из 7 — трёхочковые), 13 подборов, шесть результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-12».

Примечательно, что таким образом словенский защитник сравнялся с чемпионом НБА в составе техасского клуба Дирком Новицки по количеству проведённых матчей как минимум с 35 очками в истории «Далласа». На счету Дончича теперь 78 подобных встреч.