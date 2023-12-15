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Кендрик Перкинс назвал звезду НБА, которая может повлиять на Дрэймонда Грина

Кендрик Перкинс назвал звезду НБА, которая может повлиять на Дрэймонда Грина
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказал мнение, что форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонду Грину пошло бы на пользу поговорить с кем-то, кто смог бы повлиять на него. Таким человеком Перкинс видит лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Когда речь заходит о том, чтобы провести диалог с Дрэймондом Грином, понимаешь, что должен быть определённый уровень уважения, чтобы Дрэймонд тебя выслушал. Я не говорю, что он не уважает Стефа Карри. Я лишь имею в виду, что это не в характере Стефа.

Вот почему было бы правильно, если бы нашёлся тот, кто сделал бы шаг вперёд и сказал Дрэймонду то, что ему нужно услышать. Это может быть Леброн Джеймс. Все знают, насколько Дрэймонд Грин уважает Леброна Джеймса. Этот парень считает его старшим братом», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.

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