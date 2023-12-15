Зоран Лукич назвал главные причины поражения «Пари НН» в матче с «Астаной»

Главный тренер нижегородского «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от казахстанской «Астаны» со счётом 61:92.

«Трудно комментировать игру, когда первую половину заканчиваешь в плюсе, а вторую — в огромном минусе. “Астана”, как и все остальные коллективы, с кем мы играли в последнее время, дождалась своего момента.

В первой половине мне очень нравилось, как Бабурин контролирует происходящее. Но он не может одновременно и организовывать игру, и набирать очки, и отрабатывать в защите. Попробовали дать ему и нескольким другим игрокам отдых, но, к сожалению, наша ротация говорит сама за себя. Как доходишь до проблем с маленькими игроками, так заканчивается баскетбол. Наши проблемы давно понятны, пока выглядим так, как выглядим», – приводит слова Лукича пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

Напомним, «Пари Нижний Новгород» уступил в 12 из последних 13 встреч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Последней командой, которую обыграли нижегородцы, был белорусский «Минск», не одержавший ни одной победы в сезоне-2023/2024.

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