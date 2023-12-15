Кендрик Перкинс заявил, что Дрэймонд Грин вредит баскетболу

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс заявил, что действия тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина вредят не только лиге, но и баскетболу в целом.

«Если подумать о Дрэймонде и посмотреть на то, каким он предстаёт перед нами в последние полтора года или только в этом сезоне, то мы увидим всё меньше настоящего баскетбола – его игра в нападении и защите пошла на спад. А теперь вдруг у него появилось это необъяснимое поведение. То, что он делает сейчас, вредит баскетболу», – сказал Перкинс в эфире PatMcAfee Show.

Напомним, 33-летний Грин по итогам инцидента с ударом по лицу Юсуфа Нуркича получил от НБА бессрочную дисквалификацию до того момента, как пройдёт курс реабилитации по работе с гневом у определённых специалистов.